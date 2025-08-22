Китай розробив швидкісний гелікоптер, схожий на американський Raider

У Китаї розробили новий високошвидкісний гелікоптер, який візуально дуже схожий на американський Sikorsky S-97 Raider. Про це пише Defence Blog.
Наголошується, що новинка з’явилася на відео в китайському сегменті мережі TikTok ще у квітні 2025 року, але тільки нещодавно ролик привернув широку увагу.
Конструктивно гелікоптер має співвісну систему ротора в парі зі штовхаючим гвинтом у хвості. Це ідентично Sikorsky S-97 Raider, який був розроблений в межах програми Future Vertical Lift.
Також аналогічне компонування має Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant X, який позиціюють, як заміну парку UH-60 Black Hawk в армії США. Він теж був створений для програми Future Vertical Lift.
Гелікоптер, який іноді називають "Майбутнім високошвидкісним гелікоптером", представлений у межах зусиль Китаю щодо дослідження передових конструкцій гвинтокрилих апаратів.
Авіаційні аналітики зазначили, що конструкція тісно пов'язана з американськими прототипами, підкреслюючи тенденцію, за якою китайська оборонна промисловість використовує технології, вперше розроблені за кордоном.
Характеристики нового китайського гелікоптера поки не розголошуються. Проте можна припустити, що швидкість його становить не менше 400 км/год. Приблизно такий рівень є і у Sikorsky S-97 Raider.
