Китай розробив швидкісний гелікоптер, схожий на американський Raider

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
22 серпня, 11:51
У Китаї розробили новий високошвидкісний гелікоптер, який візуально дуже схожий на американський Sikorsky S-97 Raider. Про це пише Defence Blog.

Наголошується, що новинка з’явилася на відео в китайському сегменті мережі TikTok ще у квітні 2025 року, але тільки нещодавно ролик привернув широку увагу.

Конструктивно гелікоптер має співвісну систему ротора в парі зі штовхаючим гвинтом у хвості. Це ідентично Sikorsky S-97 Raider, який був розроблений в межах програми Future Vertical Lift.

Також аналогічне компонування має Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant X, який позиціюють, як заміну парку UH-60 Black Hawk в армії США. Він теж був створений для програми Future Vertical Lift.

S-97 Raider
S-97 Raider
Sikorsky/Lockheed Martin

Гелікоптер, який іноді називають "Майбутнім високошвидкісним гелікоптером", представлений у межах зусиль Китаю щодо дослідження передових конструкцій гвинтокрилих апаратів.

Авіаційні аналітики зазначили, що конструкція тісно пов'язана з американськими прототипами, підкреслюючи тенденцію, за якою китайська оборонна промисловість використовує технології, вперше розроблені за кордоном.

Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant
Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant

Характеристики нового китайського гелікоптера поки не розголошуються. Проте можна припустити, що швидкість його становить не менше 400 км/год. Приблизно такий рівень є і у Sikorsky S-97 Raider.

Раніше повідомлялось, що Airbus проводить випробування нового бойового гелікоптера H160M Guépard.

Китай Гелікоптери Військові технології
