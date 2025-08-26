Китай розробляє гарнітури доповненої реальності для танкових екіпажів – Defence Blog

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Китаї розробляють нові технології для танків та броньованих машин, в яких використовуються гарнітури доповненої реальності (AR). Це підвищує обізнаність екіпажу та бойові можливості техніки, пише Defence Blog.

AR-гарнітура Weibo

Системи, підключені до зовнішніх камер і датчиків, які встановлені на танках і бойових машинах піхоти, забезпечують екіпажам огляд поля бою в режимі реального часу на 360 градусів. AR-гарнітури мають прозорий дисплей, куди виводяться важливі дані з камер та бортових систем. Це буквально дозволяє командирам і водіям "бачити крізь броню" своєї машини.

Нову технологію було продемонстровано на середньому танку ZTZ-201 та на новітньому поколінні машин бойової підтримки Китаю. Інтегрована з кількома зовнішніми камерами та датчиками ситуаційної обізнаності, система дозволяє екіпажу отримувати чітке уявлення про те, що відбувається вдень і вночі як на відкритій місцевості, так і в міських умовах. Відповідні ролики з’явились в китайській соцмережі Weibo.

Окрім покращення огляду система доповненої реальності також дозволяє безпосередньо керувати озброєнням транспортного засобу. Ця концепція повторює технологію, яка використовується у вертольотах AH-64 Apache армії США, де 30-мм гармата може відстежувати рухи голови пілота. Аналогічно у китайській системі стрілець може визначати цілі, просто повертаючи голову або фокусуючи погляд, а башта та озброєння рухаються автоматично.

AR-гарнітура Weibo

Також на дисплеї AR-гарнітур виводиться інформація про стан машини, кількість боєприпасів та дані про ціль. Це, крім іншого, дозволяє членами екіпажу швидко перемикатись між ролями – водій, навідник або командир – що підвищує гнучкість на полі бою. Це важливо в разі поранення чи смерті одного з членів екіпажу.

Поки неясно, розгорнута ця система чи залишається прототипом для демонстраційних цілей, але її впровадження відображає зростаючий акцент Китаю на інтеграції передових цифрових технологій у бронетанкові формування.

За даними видання, таку систему можна адаптувати під різну бойову техніку, що підвищить її бойові можливості.

Раніше повідомлялось, що Китай планує на параді показати зброю, здатну уразити США. Це, зокрема, бойові дрони, протикорабельні, крилаті та гіперзвукові ракети.