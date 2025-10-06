Українська правда   /   Межа
Київ у вересні виділив 235 млн грн на посилення ППО столиці – Кличко

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
6 жовтня, 12:58
0

У вересні 2025 року Київ виділив 235 млн грн на посилення системи ППО столиці. Зокрема, на придбання військовими дронів-перехоплювачів ворожих "Шахедів". Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Сьогодні на Раді оборони також обговоримо, як реалізується це питання і яка ще допомога потрібна від громади Києва", – написав він.

До слова, Україна розвиває виробництво дронів-перехоплювачів. Розробка зарекомендувала себе як засоби боротьби проти російських безпілотників.

Наприклад, цієї весни в Київській області стартував проєкт "Чисте небо". Його мисливці полюють за ворожими дронами та демонструють високий рівень збиття. Під час атаки в ніч на 10 вересня вони змогли збити майже сто російських цілей.

Міністр оборони України Денис Шмигаль 11 вересня повідомив, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. За його словами, для початку планується виготовлення першої тисячі дронів – усі вони будуть доставлені в Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вересні заявляв, що в Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "Шахед". Він пояснив, що завдання полягає у формуванні більше таких екіпажів, навчанні більше операторів-винищувачів, забезпеченні для них ефективних засобів ураження та РЛС.

