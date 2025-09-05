Українська розвідка показала, як завдяки дронам знищила ворожі цілі в Чорному морі

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

ГУР МО України представило ексклюзивні кадри операції спецпризначенців воєнної розвідки у Чорному морі, яка відбувалася в серпні 2025 року. Відповідне відео опубліковано на каналі ГУР у YouTube.

За інформацією розвідки, під час операції спецпризначенці вийшли в море та успішно атакували цілі російської армії. За підсумками рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".

"Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу", – додали в ГУР.

До слова, недавно спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" вполював на території тимчасово окупованого Криму військову техніку росіян – два Мі-8 та судно.

За даними ГУР, орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить $20-30 млн. Щодо буксира, то він входить до складу т.зв. "ПДСС" (підводних диверсійних сил та засобів).

До того підрозділ "Примари" здійснив ще одну атаку на російські об’єкти ППО в Криму, під час було уражено п’ять технічних цілей: РЛК "утьос-Т"; радіотелескоп РТ-70; комплекс "ґлонасс" в куполі; БРЛС МР-10М1 "мис" М1; РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.