Кабмін спростив виробництво боєприпасів – Міноборони

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Уряд унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

За інформацією оборонного відомства, відповідну постанову від 16 липня 2025 року "Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів" ухвалено на засіданні Кабміну.

"Документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесено зміни до інших постанов для узгодження з новим Порядком", – сказано в повідомленні МОУ.

У постанові зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою КМУ №763), продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Серед інших положень постанови:

· Усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови №763, продовжують свою дію на період дії нового порядку. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

· Важливе уточнення – будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), який використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їхній обіг та використання в оборонному виробництві.

· Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, які мають необхідні технології та компетенції, оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

До слова, про стан справ з українським виробництвом 155-мм снарядів, та чому держава часом віддає перевагу імпорту перед внутрішнім виробником, можна почитати в тексті "Оборонки" "Снарядний і контрактний голод. Що з українським виробництвом 155-мм боєприпасів?".