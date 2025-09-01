Українська JET Company представила новий дрон-бомбер з вісьмома підвісами для скидів

Новий український дрон-бомбер JET MAX з вісьмома підвісами представили у Львові під час форуму "Cпільні підприємства, спільна оборона" від асоціації "Технологічні сили України". Безпілотник призначено для знищення техніки, засобів зв’язку та живої сили противника на глибині до 15 кілометрів від лінії фронту.

Бомбер здатен нести бойове навантаження вагою 20 кілограмів зі швидкістю 60 км/год. Максимальна швидкість без корисного навантаження складає 80 км/год. Безпілотник здатен перебувати у повітрі 25-40 хв, залежно від ваги вантажу.

Платформа для кріплення боєприпасів та система скиду є модульною і змінюється залежно від завдання. Дрон може нести як два важких боєприпаси, для знищення важкоброньованих цілей чи елементів будівель та оборонних споруд, так і 8 менших "скидів" для ураження легкоброньованої техніки та живої сили ворога.

Дрон-бомбер JET MAX з системою підвісу на 8 боєприпасів Технологічні сили України

Під час розробки JET MAX інженери спиралися на зміни на полі бою, оскільки нині різко зростає потреба у збільшенні бойового навантаження дронів.

"Ми вже бачимо тенденцію, що FPV-дрони з 7 та 8 дюймовими рамами не мають такого ринку, як раніше. На фронті дронам зараз потрібно доставляти до противника більшу бойову частину", – розповідає журналісту "Оборонки" Микита, представник JET Company.

Боєприпаси для безпілотника виготовляються в Україні у різних виконаннях JET Company

Екіпаж безпілотника складається з двох осіб. Це основний та допоміжний пілоти. Вони можуть підготувати дрон до злету за 10 хвилин. Керування безпілотника відбувається з власної станції керування, яку розроблено в Україні. Вона має направлену логоперіодичну антену, які працюють у широкому діапазоні частот.

Для захисту від ворожого РЕБу дрон оснащений системою навігації з чотирьохдіапазонною ППРЧ, тобто можливістю динамічної зміни робочої частоти. Система зв’язку також працює на "плаваючих" частотах.

Дрон-бомбер JET MAX JET Company

"Інтелектуальна" частина безпілотника повністю розроблена в Україні. У країнах заходу нині закуповують двигуни, пропелери та карбонові трубки. Камеру з дев’ятикратним збільшенням теж купують за кордоном, хоч у компанії зараз шукають українські аналоги.

"Ми маємо досить глибоку локалізацію. Ми виготовляємо складові частини – корпуси, рами, кріплення. І ми маємо спроможність швидко масштабувати це виробництво. (...) Наша навігаційна система та станція зв’язку теж українського виробництва", – підкреслила технічна директорка компанії Олена Курта.

Бомбер оснащений чотирма двигунами, які дозволяють підіймати 20 кг корисного навантаження JET Company

JET MAX наразі перебуває у процесі кодифікації.

Нагадаємо, раніше "Оборонка" писала про те, що на Запорізькому напрямку у Сил оборони України з’явиться новий надпотужний дрон-бомбер "Heavy Shot". Він буде здатний піднімати рекордні 150 кг вантажів та знищуватиме великі стаціонарні цілі ворога, такі, як бліндажі, техніку та склади.