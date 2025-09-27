Ізраїльський комплекс Patriot вже місяць працює в Україні, восени очікуються ще дві системи – Зеленський

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами повідомив, що ізраїльський зенітно-ракетний комплекс Patriot перебуває на бойовому чергуванні в Україні вже протягом місяця, передає "Главком". За словами президента, восени наша країна отримає ще дві такі системи від союзників.

Як повідомляло Axios, ізраїльський Patriot був знятий з озброєння у квітні 2024 року. Після цього українська сторона звернулася до США та Ізраїлю з проханням передати його Україні. За даними видання, рішення про передачу ухвалили після тривалих консультацій між Києвом, Вашингтоном та Тель-Авівом. Перед цим комплекс пройшов технічне обслуговування у США.

Очікується, що додаткові дві системи, згадані президентом, надійдуть від Німеччини. Як повідомляв раніше "Укрінформ", Німеччина має намір передати Україні дві повні системи Patriot. Міністр оборони країни Борис Пісторіус підтвердив, що перші пускові установки прибули в Україну на початку вересня.

Як пише "Мілітарний" загалом Україна вже отримала дев’ять комплексів Patriot: три від США, три від Німеччини, один від Нідерландів, один від Румунії та нинішній ізраїльський.

Раніше президент Зеленський заявляв, що у перших двох пакетах допомоги в межах ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) будуть ракети для систем ППО Patriot та реактивних систем HIMARS.