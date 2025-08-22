Ізраїль витратить мільйони доларів США на закупівлю FPV-дронів для ЦАХАЛ

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило, що місцева компанія XTEND виграла тендер на постачання тисяч FPV-дронів Сухопутним військам Армії оборони країни (ЦАХАЛ). Про це пише Defence Blog.

Йдеться про постачання безпілотників на мільйони доларів США. Вони призначені для посилення бойових можливостей за допомогою передових автономних технологій.

Як очікується, в межах закупівель також постачатимуться навчальні програми, які дозволять швидко інтегрувати дрони в систему оборони Ізраїлю.

В Управлінні оборонних закупівель (DPD) заявили, що контракт є частиною ширшої ініціативи внутрішніх закупівель, яка спрямована на зміцнення оборонного виробничого потенціалу Ізраїлю, одночасно забезпечуючи закриття негайних та довгострокових оперативних потреб Армії оборони країни.

Загалом в Ізраїлі планується розширяти місцеве виробництво БПЛА та підсилювати роль компаній країни у задоволенні потреб оборони.

У Міноборони вже заявили, що закупівля дронів у XTEND відповідає планам з розширення та покращення промислової бази та підтримки здатності Сухопутних військ адаптуватися до викликів сучасної війни.

Відзначається, що FPV-дрони нададуть Армії оборони Ізраїлю гнучкі можливості для розвідки, цілевказання та тактичних операцій у складних умовах.

На відміну від традиційних безпілотних літальних систем, FPV підходять для роботи на близькій відстані, що дає підрозділам універсальний інструмент як для наступальних, так і для оборонних місій.

Раніше віцепрезидент ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems Юваль Басескі в інтерв'ю медіа закликав Південну Корею приєднатись до розробки систем захисту від гіперзвукових ракет.