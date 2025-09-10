Ізраїль показав лазерну систему для збиття ракет, дронів та артснарядів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems представила високоенергетичну лазерну систему зброї IRON BEAM 450. Про це пише Defence Blog.

Новинку показали на оборонній виставці DSEI у Лондоні. Зазначається, що систему створили для перехоплення та знищення широкого спектра повітряних загроз з високою точністю, майже нульовими витратами та мінімальним побічним впливом.

У компанії кажуть, що IRON BEAM 450 дозволяє збивати звичайні та крилаті ракети, рої дронів та артилерійські снаряди. Система призначена для підтримки як наземних, так і морських операцій, і може бути інтегрована в комплекси протиповітряної та протиракетної оборони.

Також у Rafael стверджують, що новинка працює з "необмеженим магазином", що усуває логістичні проблеми з традиційними боєприпасами, а також вражає ціль зі швидкістю світла.

На ураження треба кілька секунд, коли концентрований промінь фокусується на критичній точці об'єкта, що наближається, що дозволяє знищити або знешкодити загрозу в повітрі.

"IRON BEAM забезпечує захист наземних військ, чутливих об’єктів та центрів цивільного населення . Система нейтралізує різні типи загроз, включаючи ракети, артилерію та міномети, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати, завдяки швидкому перенацілюванню, що дозволяє боротися з роями атакуючих дроні в", — зазначили в компанії.

Крім того, стверджується, що операторська станція IRON BEAM 450 може керувати лазерною установкою дистанційно.

У Rafael зазначили, що IRON BEAM вже має довіру Міністерства оборони Ізраїлю та розробляється у партнерстві з оборонним відомством країни.

До слова, недавно Міністерство оборони Ізраїлю оголосило, що місцева компанія XTEND виграла тендер на постачання тисяч FPV-дронів Сухопутним військам Армії оборони країни. Йдеться про постачання безпілотників на мільйони доларів США.