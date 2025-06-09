Ізраїль погодився передати системи Patriot – вони вже в Україні

Системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю Марічці Довбенко.

"Є, наприклад, система, яку дуже добре знають тут в Україні, – система Patriot, яка врятувала нас колись на початку 90-х, коли була перша війна в Персидській затоці. Тоді ми отримали від Сполучених Штатів системи Patriot. І, до речі, ці системи зараз знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодилися передати їх Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили, але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це неправда", – сказав він.

У травні 2024 року повідомлялося, що армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовляється від використання американських систем протиповітряної оборони Patriot. Тоді стало відомо, що їх замінять зброєю з більш досконалими технологіями.

Нагадаємо, що Україна неодноразово зверталася до партнерів із запитом про передачу систем Patriot для захисту від російських масованих атак. Ці системи продемонстрували високу ефективність, зокрема у відбитті російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

У травні 2023 року Patriot успішно перехопив перший "Кинджал" над Києвом і це стало переломним моментом у боротьбі з цим видом російського озброєння. Успішне застосування Patriot дало змогу посилити протиповітряну оборону українських міст.

Проте Україні досі бракує цих систем. Президент Володимир Зеленський у квітні 2025 року заявив, що наша країна готова купити у США десять ППО Patriot за $15 млрд, а європейські партнери готові допомогти у відповідному фінансуванні.

У травні 2025-го видання The New York Times написало, що система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після модернізації.