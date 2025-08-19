Ізраїль закликав Південну Корею долучитися до розробки захисту від гіперзвукових ракет

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Віцепрезидент ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems Юваль Басескі в інтерв'ю медіа закликав Південну Корею приєднатись до розробки систем захисту від гіперзвукових ракет. Про це повідомляє видання Naver.com.

За словами Басескі, він відвідає Південну Корею у вересні для участі у Всесвітньому форумі знань, де, як очікується, продовжить обговорення співпраці в цьому напрямку. Він також зазначив, що класичні ППО не впораються з гіперзвуковими ракетами.

" Кожна система протиповітряної оборони сьогодні базується на польоті швидше за ціль... Але цей принцип не застосовується до гіперзвукових ракет. Щоб перехопити об’єкт, що рухається зі швидкістю 10 Махів, потрібна оборона, що рухається зі швидкістю 30 Махів, що неможливо в атмосфері через тертя", – сказав Басескі.

Він порівняв перехоплення гіперзвукових ракет з баскетболом.

" Одна ракета-перехоплювач, що відстежує одну гіперзвукову ракету, — це як захищати Леброна Джеймса одним гравцем... Ви можете продовжувати його переслідувати, але ви не завадите йому забити", – пояснив віцепрезидент компанії.

Як уточнив Басескі, гіперзвукові ракети реально збити, якщо залучити модель "зонної оборони", де кілька перехоплювачів охоплюють визначені області та вражають загрози, щойно вони входять в цю зону.

Rafael вже розробляє систему перехоплення Sky Sonic для протидії цій новій загрозі. Басескі запропонував Південній Кореї приєднатись до проєкту, оскільки, за його словами, це буде перспективним напрямком оборони.

Віцепрезидент назвав це "унікальною можливістю зайняти провідну позицію на світовому ринку".

Варто зазначити, що саме Rafael створила відомий ізраїльський "Залізний купол" – систему протиракетної оборони, яка захищає міста.

У січні цього року Північна Корея оголосила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети, яка досягла висоти у 100 км, а потім знизилась до 42,5 кілометрів і попрямувати до цілі у Східному морі. А ще у 2023 році Іран представив свою гіперзвукову ракету Fattah-1. Аналогічний проєкт є й у росії.

Гіперзвуковими вважаються ракети, які здатні літати в атмосфері зі швидкістю понад 5 Махів (більше як 6000 км/год), маневруючи горизонтально та вертикально, що ускладнює перехоплення. Це відрізняється від балістичних ракет, які не можуть активно маневрувати, а також крилатих, які частіше всього летять з дозвуковою швидкістю.

Раніше стало відомо, що Південна Корея розробляє гіперзвукову балістичну ракету для винищувача KF-21.