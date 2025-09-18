Ізраїль готується в 2025 році запустити лазерну протиракетну систему Iron Beam

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Ізраїльська протиракетна лазерна система Iron Beam успішно завершила випробування на півдні Ізраїлю та буде готова до оперативного використання військовими пізніше в 2025 році. Про це повідомили у Міністерстві оборони Ізраїлю.

Спільна розробка компаній Elbit Systems та Rafael Advanced Defense Systems має доповнити існуючі ізраїльські протиракетні системи.

Агентство Reuters зазначає, що вартість сучасних ракет-перехоплювачів становить щонайменше 50 000 доларів США за одиницю, тоді як вартість одного лазерного пострілу набагато менша.

"Тепер, коли ефективність Iron Beam доведена, ми очікуємо значного стрибка в можливостях протиповітряної оборони завдяки розгортанню цих лазерних збройових систем великої дальності", – заявили у Міністерстві оборони.

Також у відомстві зазначили, що система може збивати ракети, мінометні снаряди, літаки та безпілотники "в широкому спектрі оперативних сценаріїв".

"Це перший у світі випадок, коли потужна лазерна система перехоплення досягла повної операційної зрілості", – наголосив генеральний директор Міноборони Амір Барам.

Раніше повідомлялось, що компанія EOS з Австралії створила лазерну систему Apollo, яка може знищувати до 50 дронів за хвилину. На її розгортання треба менш як дві години.