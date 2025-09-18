Українська правда   /   Межа
Ізраїль готується в 2025 році запустити лазерну протиракетну систему Iron Beam

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
18 вересня, 14:24
0

Ізраїльська протиракетна лазерна система Iron Beam успішно завершила випробування на півдні Ізраїлю та буде готова до оперативного використання військовими пізніше в 2025 році. Про це повідомили у Міністерстві оборони Ізраїлю.

Спільна розробка компаній Elbit Systems та Rafael Advanced Defense Systems має доповнити існуючі ізраїльські протиракетні системи.

Агентство Reuters зазначає, що вартість сучасних ракет-перехоплювачів становить щонайменше 50 000 доларів США за одиницю, тоді як вартість одного лазерного пострілу набагато менша.

"Тепер, коли ефективність Iron Beam доведена, ми очікуємо значного стрибка в можливостях протиповітряної оборони завдяки розгортанню цих лазерних збройових систем великої дальності", – заявили у Міністерстві оборони.

Також у відомстві зазначили, що система може збивати ракети, мінометні снаряди, літаки та безпілотники "в широкому спектрі оперативних сценаріїв".

"Це перший у світі випадок, коли потужна лазерна система перехоплення досягла повної операційної зрілості", – наголосив генеральний директор Міноборони Амір Барам.

Раніше повідомлялось, що компанія EOS з Австралії створила лазерну систему Apollo, яка може знищувати до 50 дронів за хвилину. На її розгортання треба менш як дві години.

