Індійська армія запатентувала систему автоматичної класифікації цілей зі ШІ

Індійська армія отримала патент на місцеву систему автоматичної класифікації цілей на основі штучного інтелекту. Про це пише сайт Military AI.
У системі використовуються апаратні сенсори та програмні алгоритми для аналізу радарних сигналів та автоматичного розпізнавання об’єктів без участі людини. Видання зазначає, що йдеться про різні цілі, серед яких є літаки, транспортники та навіть особовий склад. Новинка працює з будь-яким радаром.
Наголошується, що така система дає змогу ухвалити рішення в режимі реального часу, зменшує кількість помилок та загалом покращує обізнаність в ситуації на полі бою. Автором системи виступає полковник Кулдіп Ядав, на що вказує акаунт Генерального управління громадської інформації Збройних сил Індії.
У 2023 році Ядав запатентував систему запобігання аваріям на основі штучного інтелекту, яка виявляє сонливість водія та видає сповіщення в режимі реального часу, інструмент, спрямований на запобігання ДТП.
Сам патент вписується в індійську національну ініціативу "Atmanirbhar Bharat", спрямовану на стимулювання місцевих інновацій та скорочення залежності від імпорту.
Важливо зазначити, що це поки тільки патент, а не готова технологія, яку можна застосувати на полі бою.
Раніше повідомлялось, що українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ. Це дозволить БПЛА діяти автономно.