Український виробник рацій Himera виконав перше держзамовлення для країни НАТО

Український виробник систем зв'язку Himera Radios оголосив про успішне виконання першого державного замовлення для Міністерства оборони європейської країни - члена НАТО. Проте ця країна поки вирішила залишитися анонімною.

У межах замовлення українська компанія провела тренінги для місцевих військових та підрозділів зв'язку. Himera Radios заявила, що її системи зв'язку високо оцінили за низьку помітність у радіоетері, стійкість до РЕБ, простоту у використанні, тривалий час роботи батарей, адаптивність до сучасних бойових умов.

"Це важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства та розвитку захищених систем зв’язку на полі бою… Ці результати – підтвердження технологічної конкурентоспроможності HIMERA та довіри від партнерів", – сказано в повідомленні виробника.

Нагадаємо, що в серпні Himera Radios оголосила про запуск оновлення 2.0 для своїх тактичних радіостанцій. За словами розробників, їхні радіостанції тепер можуть покривати ланки батальйон-бригада, що критично для координації на полі бою.

У липні рація Himera G1 PRO українського виробника пройшла вибухові випробування на військовому полігоні. Рацію підривали в різних конфігураціях – від 200 грамів до 1 кг С-4.

