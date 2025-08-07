Himera вдосконалила свої радіостанції, розширила функціонал та створила власний застосунок

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Himera Radios повідомила про запуск оновлення 2.0 для своїх тактичних радіостанцій. За словами розробників, тепер їхні радіостанції здатні покривати ланки батальйон-бригада, що критично для координації на полі бою.

Серед технічних нововведень — збільшена дальність зв’язку, чіткіше відтворення голосу, знижений рівень шумів, автономний ретранслятор із можливістю дистанційного керування та оновлення, а також вдосконалений екран голосової комунікації, який став інформативнішим.

Окрім апаратних змін, Himera Radios презентувала новий застосунок для управління радіостанціями та ретрансляторами. Застосунок має зрозумілий інтерфейс, розширений функціонал і тепер доступний українською мовою.

Компанія наразі запрошує охочих протестувати оновлення одними з перших.

Нещодавно розробники з Himera Radios показали, як їхні рації Himera G1 PRO витримують підрив вибухівкою. Вибухові випробування рацій пройшли на одному з військових полігонів.