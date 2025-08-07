Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр
Підтримати УП
Межа Оборонка

Himera вдосконалила свої радіостанції, розширила функціонал та створила власний застосунок

Himera вдосконалила свої радіостанції, розширила функціонал та створила власний застосунок
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
7 серпня, 19:25
0

Компанія Himera Radios повідомила про запуск оновлення 2.0 для своїх тактичних радіостанцій. За словами розробників, тепер їхні радіостанції здатні покривати ланки батальйон-бригада, що критично для координації на полі бою.

Серед технічних нововведень — збільшена дальність зв’язку, чіткіше відтворення голосу, знижений рівень шумів, автономний ретранслятор із можливістю дистанційного керування та оновлення, а також вдосконалений екран голосової комунікації, який став інформативнішим.

Окрім апаратних змін, Himera Radios презентувала новий застосунок для управління радіостанціями та ретрансляторами. Застосунок має зрозумілий інтерфейс, розширений функціонал і тепер доступний українською мовою.

Компанія наразі запрошує охочих протестувати оновлення одними з перших.

Нещодавно розробники з Himera Radios показали, як їхні рації Himera G1 PRO витримують підрив вибухівкою. Вибухові випробування рацій пройшли на одному з військових полігонів.

Військові технології Рація Himera
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні