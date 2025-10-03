Виробник РЛС для IRIS-T планує випускати близько 1000 радарів на рік

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Німецька компанія Hensoldt, яка спеціалізується на розробці радіолокаційних систем, зокрема для ЗРК IRIS-T SLM, оголосила про розширення виробничих потужностей. Про це пише німецьке видання Hartpunkt. За словами представників компанії, це рішення викликане масовим збільшенням замовлень за минулі два роки.

Для розширення компанія орендувала промислову будівлю неподалік міста Ульм на півдні Німеччини, яку планує переобладнати під серійне виробництво техніки. За даними Hartpunkt, у проєкт інвестують середню двозначну суму в мільйонах євро.

Основним завданням нового майданчика стане випуск радарів для систем протиповітряної оборони та засобів боротьби з безпілотниками. Починаючи з 2027 року, компанія планує виготовляти близько 1 000 радарів щороку.

У липні 2025 року Hensoldt отримала велике замовлення на постачання обладнання для посилення української ППО. Загальна вартість пакета перевищує 340 мільйонів євро. Він містить високопродуктивні радари TRML-4D та системи ближнього радіусу дії SPEXER 2000 3D Mk.III.

Німецька РЛС TRML-4D від компанії Hensoldt Hensoldt

TRML-4D побудований на основі технології AESA (активна фазована решітка з електронним скануванням) і входить до складу зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM, який вже використовується в Україні. Ця РЛС здатна одночасно супроводжувати до 1500 цілей у радіусі до 250 км, включно з крилатими ракетами, безпілотниками, літаками та гелікоптерами.

В свою чергу сімейство систем SPEXER охоплює оглядові радари різної дальності для виявлення та класифікації наземних, морських і низьковисотних повітряних об’єктів. Зокрема, SPEXER 2000 інтегрований у нову гарматну систему ППО Skyranger 30 від Rheinmetall, а також використовується у німецьких безпілотних комплексах Feldlager (ASUL) та у проєкті HoWiSM, що передбачає застосування високoенергетичного лазера для боротьби з дронами.

Радар SPEXER 2000 3D MKIII від Hensoldt Hensoldt

Раніше також повідомлялось, що компанія Hensoldt збільшує виробничі потужності, щоб наростити випуск радарів TRML-4D. У планах компанії було доведення виробництва цих РЛС до 30 одиниць на рік.