"Хартія" отримає нові комплекси РЕР за 2 млн грн, які передає Intellias

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

До 34 річниці Незалежності України глобальна IT-компанія Intellias передає 2 мільйони гривень на закупівлю п’яти комплексів радіоелектронної розвідки для підрозділу "Хартія". Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Ці РЕР-комплекси дають можливість перехоплювати та дешифрувати радіосигнали ворога, виявляють джерела загроз, допомагають артилерії та БПЛА знищувати цілі, а також підтримують роботу РЕБ.

"Ми створюємо власні засоби радіоелектронної розвідки відповідно до наших завдань та вимог. Вони не тільки ефективно фіксують та аналізують активність у ворожому ефірі, але передають точні координати цілей для ураження та підвищують безпеку наших підрозділів на напрямку. Зокрема, ці п’ять РЕР-комплексів призначені для перехоплення відкритих і закритих радіоперемовин, а також збору й аналізу даних з ефіру ворога", – зазначив начальник відділення аналізу управління розвідки штабу в "Хартії" "Тесла".

У компанії уточнили, що 1,5 млн грн із загального суми передає безпосередньо компанія, ще 500 тисяч гривень – внесок спеціалістів та спеціалісток Intellias у межах внутрішніх благодійних ініціатив. Частину грошей забрали під час благодійного ярмарку та гаражного розпродажу.

"Ми незмінно підтримуємо Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення. Однак донати з нагоди Дня Незалежності завжди мають особливе значення. Це наш спосіб висловити вдячність захисникам і захисницям та вкотре наголосити: підтримка ЗСУ – безумовний пріоритет компанії. Цього разу допомагаємо "Хартії" і думаємо про Харків – незламне місто, з якого родом цей підрозділ. РЕРи допомагатимуть військовим бригади ефективно протидіяти ворогу та зберегти життя наших людей," – заявив CEO Intellias Віталій Седлер.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує захисників та захисниць, доєднуючись до поточних зборів та закриваючи низку потреб війська. Загальна сума допомоги перевищила 120 млн гривень.

Раніше Intellias підтримав закупівлю БПЛА FlyEye із Фондом Сергія Притули та долучився до великої закупівлі безпілотників "Лелека-100" від фонду "Повернись живим" для підрозділів ГУР. У співпраці з Quantum-Systems Intellias спільно зі спеціалістами та спеціалістками зробив внесок у проєкт із посилення дронів Vector.