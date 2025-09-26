Незвична місія: "Хартія" наземним дроном евакуювала з передової кота

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Військовослужбовці роти оперативного призначення бригади "Хартія" провели успішну місію з евакуації кота з позицій за допомогою наземного роботизованого комплексу. Подія сталася на Харківському напрямку, повідомили в бригаді.

Кіт "Прапор" "Хартія"

"Тривалий час кіт перебував з "хартійцями" на позиціях поблизу лінії бойового зіткнення на півночі від Харкова та поділяв з ними побут і непрості реалії війни. Він став справжнім побратимом для бійців, отримав псевдо "Прапор" та, як стверджують військовослужбовці, цілком гідний статуса учасника бойових дій", – йдеться в повідомленні "Хартії".

"Хартійці" вирішили, що настав час повернути "Прапора" до звичного котячого життя – для цього використали наземний дрон. Спершу НРК виконав логістичну місію, доставивши на позиції все необхідне. Після цього виїхав на пункт постійної дислокації роти – з переноскою, в якій був кіт.

"Місія з евакуації тривала протягом трьох годин. "Прапора" довезли до кінцевої точки цілим і неушкодженим . Зараз він перебуває в розташуванні роти та поступово адаптується до нового етапу свого життя", – додали в "Хартії".

Раніше наземний дрон Змій-500 бригади "Хартія" врятував пораненого бійця, подолавши 34 км маршруту. У 118 окремій механізованій бригаді ЗСУ також показали, як за допомогою наземного роботизованого комплексу врятували бійця.