Виробник німецьких радарів для IRIS-T, які використовує ЗСУ, готується розширити виробництво

Німецька компанія Hensoldt збільшує виробничі потужності, щоб наростити випуск радарів TRML-4D. Про це пише видання Hartpunkt. У планах компанії – довести виробництво до 30 одиниць на рік, щоб задовольнити попит, який стрімко зростає.

Приміром, TRML-4D використовують в Україні, оскільки такі радари є ключовим елементом системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, яку розробили у Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG.

Водночас генеральний директор Hensoldt Олівер Дьорре навів у приклад Німеччину. За його словами, для повного покриття території країни необхідно від 40 до 60 таких радарів.

Крім того, Дьорре бачить значний попит на TRML-4D в Європі в межах європейської ініціативи "Небесний щит" (ESSI), яку Німеччина ініціювала у 2022 році.

Щодо технічних аспектів TRML-4D, то система базується на новітній радіолокаційній технології AESA (активна фазована антенна решітка) і може виявляти та супроводжувати приблизно 1500 цілей у радіусі до 250 км. У переліку є крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки. А в майбутньому заявлено розпізнавання навіть артилерійських та мінометних снарядів.

У червні виробник оголосив на Паризькому авіасалоні, що інтегрує в TRML-4D можливості розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту.

