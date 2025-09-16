ГУР показало начинку реактивного дрона росіян, який розганяється до 370 км/год

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

ГУР МО України оприлюднило 3D-модель, складові та іноземну компонентну базу російського безпілотника "Гєрань-3" серії "У". Відповідну інформацію розвідка показала в розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.

БПЛА "Гєрань-3" – аналог іранського реактивного дрона Shahed-238, компонентну базу якого ГУР представив в червні 2024 разом із запуском порталу. Тепер українська розвідка показує інформацію "російської локалізованої версії" іранського безпілотника.

"У БпЛА "ґєрань-3" серії "У" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год; орієнтовна операційна дальність застосування – до 1000 км", – йдеться в повідомленні.

За твердженням ГУР, максимальну швидкість цей БПЛА набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування дронів-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

"Компоновка модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій "ґєрань-2" серії "Ы": зокрема, включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо", – зазначили в розвідці.

Для забезпечення захисту супутникової навігації від засобів РЕБ в "Гєрань-3" використовується завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів – "Комєта-М12".

У ГУР додали, що загалом із 45 ідентифікованих іноземних компонентів – половина від американських виробників, вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника.

Крім того, згідно із наявними даними, на реактивні "Гєрані-3" встановлюється камера і система передачі відео з БПЛА "Гєрань-2" серії "Ъ".

Нагадаємо, що недавно ГУР показало понад 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах.

До того ГУР оприлюднило інформацію щодо сотень одиниць іноземного технологічного обладнання, які використовує найбільший російський виробник танків та броньованої техніки "Уралвагонзавод".