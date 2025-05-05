До використання у ЗСУ допустили гусеничний робот "Віслюк" на оптоволокні

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Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Вона обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями – вони забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості.

"Платформа упевнено рухається бездоріжжям, піском, болотом. При цьому робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Тут додали, що "Віслюка" виготовляють у різних модифікаціях: для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень.

Також розробка може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження.

"Має ребостійкі канали управління. Цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем", – додали у відомстві.

Роботизовані комплекси працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.

Раніше повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель у 2025 році законтрактувала вже близько 8 тис. наземних роботизованих комплексів.