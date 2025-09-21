"Примари" ГУР знищили в Криму три гелікоптери Мі-8 та російську РЛС

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Сьогодні, 21 вересня 2025 року, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ударну операцію спецпідрозділу "Примари" на території тимчасово окупованого Криму.

За інформацією ГУР, під час нальоту було знищено три багатоцільові гелікоптери "Мі-8", що перебували на озброєнні російських військ. Також ліквідовано російську радіолокаційну станцію "55Ж6У Нєбо-У", призначену для виявлення повітряних цілей.

В кінці відео відомство оприлюднило фото уламків одного зі знищених гелікоптерів.

Для довідки, ціна одного гелікоптера "Мі-8" становить $8–15 млн залежно від модифікації, тоді як радіолокаційна станція "55Ж6У Нєбо-У" оцінюється приблизно в $100 млн.

Раніше повідомлялось, що спецпризначенці ГУР МОУ України на тимчасово окупованій території Запорізької області знищили зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3" російських військ, ціна якого становить від $40 до $50 мільйонів.