Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив нові об’єкти ППО рф у Криму

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" здійснив чергову атаку на російські об’єкти протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, було уражено п’ять технічних цілей, зокрема:
- РЛК "утьос-Т";
- Радіотелескоп РТ-70;
- Комплекс "ґлонасс" в куполі;
- БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
- РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
Операція супроводжувалась відеофіксацією, яку ГУР оприлюднило на своєму Youtube-каналі.
"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Раніше бійцям ГУР МО України також вдалося уразити в Криму російську РЛС зі складу ЗРК С-400. Перед цим СБУ повідомляла, що за чотири дні знищила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на $250 млн.