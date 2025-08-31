Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив нові об’єкти ППО рф у Криму

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" здійснив чергову атаку на російські об’єкти протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, було уражено п’ять технічних цілей, зокрема:

РЛК "утьос-Т";

Радіотелескоп РТ-70;

Комплекс "ґлонасс" в куполі;

БРЛС МР-10М1 "мис" М1;

РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Операція супроводжувалась відеофіксацією, яку ГУР оприлюднило на своєму Youtube-каналі.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Раніше бійцям ГУР МО України також вдалося уразити в Криму російську РЛС зі складу ЗРК С-400. Перед цим СБУ повідомляла, що за чотири дні знищила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на $250 млн.