Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив нові об’єкти ППО рф у Криму

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
31 серпня, 20:01
0

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" здійснив чергову атаку на російські об’єкти протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, було уражено п’ять технічних цілей, зокрема:

  • РЛК "утьос-Т";
  • Радіотелескоп РТ-70;
  • Комплекс "ґлонасс" в куполі;
  • БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
  • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Операція супроводжувалась відеофіксацією, яку ГУР оприлюднило на своєму Youtube-каналі.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Раніше бійцям ГУР МО України також вдалося уразити в Криму російську РЛС зі складу ЗРК С-400. Перед цим СБУ повідомляла, що за чотири дні знищила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на $250 млн.

Війна Росія ГУР
