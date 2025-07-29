ГУР показало кадри першого застосування FPV-дронів із човнів у відкритому морі

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ГУР МО України показало архівні кадри, як спецпризначенці управління уперше застосували FPV-дрони у відкритому морі. Це сталося восени 2024 року, йдеться в повідомленні ГУР.

"Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі", – сказано в повідомленні.

На оприлюдненому відео ГУР – ексклюзивні кадри бойової роботи розвідників.

В управлінні додали, що завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Нагадаємо, що в травні 2025 року ГУР показало безпілотні катери з дронами-камікадзе для операцій в Чорному морі. Кадри з цими платформами показано у документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів".