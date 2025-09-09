Спецпризначенці ГУР спалили в Криму ще два об'єкти ППО росіян

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Спецпризначенці ГУР МО України знову влучно відпрацювали по об'єктах ППО росіян у Криму. В межах операції вони спалили РЛС 48Я6-К1 "Подльот" та РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Нєбо-М", йдеться в повідомленні української розвідки.

"Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України напередодні Дня воєнної розвідки України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", – сказано в повідомленні.

За інформацією ГУП, модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "Нєбо-М" спецпризначенці уразили прямо під час руху – російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування.

Нагадаємо, що недавно підрозділ ГУР "Примари" здійснив чергову атаку на російські об’єкти ППО в Криму, під час було уражено п’ять технічних цілей: РЛК "утьос-Т"; радіотелескоп РТ-70; комплекс "ґлонасс" в куполі; БРЛС МР-10М1 "мис" М1; РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

До того бійцям ГУР МО України також вдалося уразити в Криму російську РЛС зі складу ЗРК С-400.