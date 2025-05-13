ГУР показало, як використовує ракети С-200 для ударів по окупантах

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Головне управління розвідки Міноборони України використовує зенітні далекобійні ракети комплексу С-200, щоб завдавати ударів по російських окупантах. Про це пише "Мілітарний" із посиланням на відео, яке показали в ГУР.

Оприлюднені вперше ексклюзивні кадри демонструють підготовку ракет до застосування: їхнє завантаження на пускову установку та заправлення рідким паливом, а також самі пуски.

Зенітний ракетний комплекс С-200 призначений насамперед для ураження повітряних цілей на великій відстані.

Проте, судячи з відео та заяв ворога, українські Сили оборони адаптували ці системи для ударів по наземних цілях.

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Пуск ракети комплексу С-200

ГУР МО України

Станом на минулий рік у мережі були оприлюднені кадри використання пускової установки С-200 з ракетою 5В28.

Такі системи після розпаду СРСР були на озброєнні протиповітряної оборони України. Проте в 2013 році Міноборони визнало комплекси застарілими та ухвалило рішення про їхнє виведення з бойового складу з наступною утилізацією.

Раніше були припущення, що ймовірним донором комплексів могла бути Польща. Під час конференції Defence24 Days у 2024 році представник Командування Збройних сил цієї країни повідомив, що 3-тя варшавська зенітно-ракетна бригада вже не має таких систем у себе на озброєнні. Водночас не виключається, що були відновлені українські системи, раніше виведені з експлуатації.

Як відомо, росія неодноразово заявляла, що Україна завдає ударів по її території переробленими зенітними ракетами комплексу С-200. У модифікованому варіанті для ураження наземних цілей ракети 5В28, довжиною 10,8 метра та вагою 7,1 тонни, з уламковою бойовою частиною масою 220 кг, фактично виконують роль балістичних.

Подібні заяви з’являлися влітку 2023 року. 19 серпня міноборони рф повідомило про нічний удар такою ракетою по тимчасово окупованому Криму. Але підтвердження чи коментарів від українських військових не було.

Ракети цього типу здатні вражати цілі на відстані понад 300 км.