ГУР показало понад 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
9 вересня, 10:52
0

ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад 100 іноземних компонентів, ідентифікованих у безпілотниках та ракетах, які рф застосовує проти України. Дані опублікували в розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.

Серед зразків: два ударних БпЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БпЛА "Корсар" та крилата ракета Х-69.

"З метою продовження та посилення терору проти населення України рф продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА "гєрань-2" (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану. Зокрема, зафіксовано використання таких БпЛА з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва", – йдеться в повідомленні розвідки.

Раніше ГУР повідомляло про новий Shahed серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався міні-комп’ютер NVIDIA Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. За даними розвідки, такі комп’ютери росія також застосовує в ударному БпЛА V2U.

Тут стверджують, що окрім іранської, на нові "Шахеди" росіяни також встановлюють бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.

В обох випадках, як пояснюють в ГУР, для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі.

"В окремих БпЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі. В даному випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare", – сказано в повідомленні.

В управлінні додали, що в серпні також зафіксовано застосування БпЛА типу "Гєрань-2" з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.

Раніше ГУР оприлюднило інформацію щодо сотень одиниць іноземного технологічного обладнання, які використовує найбільший російський виробник танків та броньованої техніки "Уралвагонзавод".

