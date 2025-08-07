Дрони ГУР вполювали чергову здобич: серед цілей – ворожі об'єкти у Криму

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

ГУР МО України показало результати роботи бойових дронів у Криму. Черговою здобиччю розвідників стали ворожі радіолокаційні станції (РЛС) у куполах, десантний катер та база ППО на Ай-Петрі.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває – ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 "БК-16"…", – йдеться у повідомленні ГУР.

В управлінні додали, що бойові дрони також спалили РЛС "Нєбо-СВУ", РЛС "Подльот К-1" та РЛС 96Л6Е.

Тут зауважили, що після втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати військові об’єкти в купольні конструкції.

"Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А)", – резюмували в ГУР.

До слова, недавно ГУР показало кадри першого застосування FPV-дронів із човнів у відкритому морі. Це сталося під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року.