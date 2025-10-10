Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

ГУР отримало понад півтори сотні українських FPV-дронів від "Океану Ельзи"

ГУР отримало понад півтори сотні українських FPV-дронів від Океану Ельзи
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
10 жовтня, 13:06
0

ГУР МО України отримало велику партію безпілотників від гурту "Океан Ельзи". Про це йдеться в повідомленні української розвідки.

В управлінні уточнили, що загальна вартість допомоги сягає 5,6 млн грн. Це частина грошей, які було зібрано під час літніх концертів з нагоди 30-річчя гурту.

Партія українських безпілотників, яку передав "Океан Ельзи"

ГУР МО України

За інформацією розвідки, завдяки цій підтримці вдалося придбати понад півтори сотні дронів моделей JET-10-LR, JET-13-FO та JET-8, а також три передавачі сигналу. Техніка буде передана бійцям спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України.

"Ми щиро вдячні "Океану Ельзи" та всім, хто долучився до збору. Кожен дрон у руках воєнного розвідника – це знищена ворожа техніка та ліквідований окупант", – заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, висловивши сподівання на подальшу співпрацю.

Допомогу з боку гурту передав його лідер Святослав Вакарчук. На знак подяки Кирило Буданов подарував йому нагородний ніж зі своїм підписом, а лідер гурту передав кілька платівок із власним автографом.

Додамо, що передані дрони є розробкою української компанії JET Company. На сайті виробника вказано, що JET-10-LR – це FPV-дрон, оптимізований для глибоких ударних вильотів на дистанції до 40 км, включно з можливістю повернення після скидання навантаження.

JET-10-LR

JET Company

JET-13 FO – FPV-дрон з оптоволоконним управлінням. Він розрахований на складні умови з активною роботою РЕБ. Безпілотник забезпечує стабільне керування без GPS і радіозв’язку на відстані до 20 км. Компанія заявляє, що він підходить для завдань, де критично важлива безперервність управління, захищеність каналу і гарантоване виконання місії.

JET-13-FO

JET Company

Щодо JET-8, то це – компактний FPV-дрон для ударних задач на середніх дистанціях. Він має вантажопідйомність до 2 кг. Стверджується, що він підходить для точкових вильотів, роботи в щільній забудові або обмеженому просторі.

JET-8

JET Company

До слова, недавно українська JET Company представила новий дрон-бомбер з вісьмома підвісами для скидів. Дрон-бомбер JET MAX призначено для знищення техніки, засобів зв’язку та живої сили противника на глибині до 15 кілометрів від лінії фронту.

Дрони БПЛА Військові технології ГУР FPV-дрони
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень