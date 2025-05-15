Робота роєм та збиття літаків: ГУР розкрило характеристики безпілотних катерів сімейства MAGURA

Головне управління розвідки привідкрило характеристики трьох версій своїх основних безпілотних катерів MAGURA, які знищують російські кораблі та повітряні цілі у Чорному морі. Ці морські дрони показали на офіційному заході, де побував журналіст проєкту "Оборонка".

Презентовано три версії всепогодних катерів – MAGURA V5, MAGURA V6P та MAGURA V7. Вони призначені не тільки для знищення кораблів та повітряних цілей противника, але й для розвідки, патрулювання, захисту суден, протимінних та протипожежних заходів, рятувальних операцій і доставки вантажів.

MAGURA V5 – основний дрон в операціях ГУР. Він має функцію роботи роєм, автоматичного відстеження цілей, багатоканальний супутниковий зв’язок, тепловізійні камери та можливість встановлення бойового модулю з кулеметом. Він може переносити до 320 кг вибухівки та має автономність 48 годин. Це – найшвидший катер сімейства, він здатен розвивати швидкість до 90км/год при повному навантажені.

MAGURA V7 поряд з MAGURA V5

MAGURA V7 – нова бойова версія катерів. Вона оснащена системою акустичного моніторингу середовища та з генератором може перебувати в морі до 7 діб. Їх визначною особливістю є інтегровані засоби ППО: ракети AIM9/Р-73 або модуль з кулеметом. За потреби, можна використовувати і як камікадзе. Катери V7 також мають значно більший радіус дії, ніж у інших дронів сімейства – 1500 км.

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MAGURA V6P – небойова версія "маргур". Вона призначена для розвідки, патрулювання, рятувальних операцій та доставки вантажів.

В ГУР нагадали, що за весь час завдяки бойовим катерам сімейства MAGURA бійці підрозділу GROUP 13 уразили 17 цілей. Серед них – 2 гелікоптери, 2 винищувачі, 6 патрульних катерів та 7 бойових кораблів. 15 з них було знищено.