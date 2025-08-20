ГУР: росіяни застосовують на фронті новий безпілотник із LTE-зв’язком

ГУР МО України опублікувало 3D-модель, складові та компоненти нового БПЛА, який росія активно застосовує на різних напрямках фронту. Відповідну інформацію оприлюднено на порталі War&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї".

За інформацією розвідки, новий безпілотник може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

"Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу", – йдеться в повідомленні ГУР.

Невстановлений БПЛА

War&Sanctions

В управлінні додали, що в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватися для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

"Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar", – додали в ГУР.

За інформацією української розвідки, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї. Йдеться про модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор. Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу – це робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" виробництва російської Zala Group.

Раніше фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що ударний безпілотник зі штучним інтелектом V2U росіян отримав нову версію.