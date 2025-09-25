"Примари" ГУР спалили в Криму два літаки Ан-26 та уразили РЛС росіян

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" спалив на території тимчасово окупованого Криму два ворожі Ан-26 та уразили РЛС росіян. Про це йдеться в повідомленні управління.

"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1", – сказано в повідомленні.

У ГУР уточнили також, що завдані втрати російської армії у Криму зафіксовано у зведені Генштабу ЗСУ за 24 вересня.

Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ "Примари" 21 вересня 2025 року вполював два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.

До того "Примари" ГУР знищили в Криму три гелікоптери Мі-8 та російську РЛС.