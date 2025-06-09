ГУР розкрило деталі нового російського ШІ-дрона, який сам шукає цілі для атаки

Головне управління розвідки оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного БПЛА V2U, який ворог активно використовує на Сумському напрямку. Відповідну інформацію зібрано у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.
"Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin", – йдеться в повідомленні ГУР.
За інформацією управління, ШІ-дрон оснащений лише одним GPS-модулем. Це, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. ГУР зазначає, що, ймовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" – дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.
Компоненти БПЛА V2U
Крім того, передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема, як стверджує ГУР, – китайського походження.
"Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin", – додали в управлінні.
ГУР МО України також публікує ідентифікаційні дані двох російських і двох китайських компаній, які беруть участь у постачанні та складанні компонентів для цього типу БпЛА.
Нагадаємо, що раніше ГУР МО України опублікувало на порталі War&Sanctions технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль".