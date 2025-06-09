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ГУР розкрило деталі нового російського ШІ-дрона, який сам шукає цілі для атаки

ГУР розкрило деталі нового російського ШІ-дрона, який сам шукає цілі для атаки
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
9 червня, 14:50
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Головне управління розвідки оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного БПЛА V2U, який ворог активно використовує на Сумському напрямку. Відповідну інформацію зібрано у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.

"Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin", – йдеться в повідомленні ГУР.

За інформацією управління, ШІ-дрон оснащений лише одним GPS-модулем. Це, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. ГУР зазначає, що, ймовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" – дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Компоненти БПЛА V2U

Крім того, передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема, як стверджує ГУР, – китайського походження.

"Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin", – додали в управлінні.

ГУР МО України також публікує ідентифікаційні дані двох російських і двох китайських компаній, які беруть участь у постачанні та складанні компонентів для цього типу БпЛА.

Нагадаємо, що раніше ГУР МО України опублікувало на порталі War&Sanctions технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль".

Зброя Дрони БПЛА Росія ГУР
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