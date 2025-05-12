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ГУР розповіло деталі про нову російську ракету "бандероль", якою атакують Україну

ГУР розповіло деталі про нову російську ракету бандероль, якою атакують Україну
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
12 травня, 10:30
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Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало на порталі War&Sanctions технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль".

Встановлено, що розробником ракети є підсанкційне підприємство "кронштадт". Основним її носієм є БпЛА "оріон" виробництва цієї компанії. Також, за інформацією ГУР, здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

"Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети", – йдеться в повідомленні ГУР.

Ракета оснащена бойовою частиною масою до 150 кг та здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

Компоненти у зброї S8000 бандероль
Компоненти у зброї S8000 "бандероль"
ГУР МО України

За інформацією ГУР, у "бандеорлі" зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема:

• реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис.);

• телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

• інерціальна навігаційна система, ймовірно, китайського походження;

• акумуляторні батареї Murata (Японія);

• сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

• завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф, "вніір-прогрес"), яка також використовується у "гєранях", УМПК, УМПБ;

• Майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

ГУР МО України

"Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки", – зауважили в ГУР.

В управлінні підкреслили, що загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.

До слова, недавно повідомлялося про плани росії значно збільшити виробництво крилатих ракет Х-101 у 2025 році. За розслідуванням 24 Каналу, кремль має намір виготовити 633 ракети Х-101 у 2025 році та ще 223 одиниці у 2026-му.

Зброя Ракети Росія Крилаті ракети ГУР
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