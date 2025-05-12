ГУР розповіло деталі про нову російську ракету "бандероль", якою атакують Україну

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало на порталі War&Sanctions технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль".
Встановлено, що розробником ракети є підсанкційне підприємство "кронштадт". Основним її носієм є БпЛА "оріон" виробництва цієї компанії. Також, за інформацією ГУР, здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.
"Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети", – йдеться в повідомленні ГУР.
Ракета оснащена бойовою частиною масою до 150 кг та здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.
За інформацією ГУР, у "бандеорлі" зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема:
• реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис.);
• телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;
• інерціальна навігаційна система, ймовірно, китайського походження;
• акумуляторні батареї Murata (Японія);
• сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);
• завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф, "вніір-прогрес"), яка також використовується у "гєранях", УМПК, УМПБ;
• Майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.
ГУР МО України
"Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки", – зауважили в ГУР.
В управлінні підкреслили, що загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.
До слова, недавно повідомлялося про плани росії значно збільшити виробництво крилатих ракет Х-101 у 2025 році. За розслідуванням 24 Каналу, кремль має намір виготовити 633 ракети Х-101 у 2025 році та ще 223 одиниці у 2026-му.