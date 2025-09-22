Українська правда   /   Межа
Українська розвідка показала виробників російської авіабомби, яка летить до 100 км

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
22 вересня, 12:01
ГУР МО України опублікувало інформацію, з чого складається російський універсальний міжвидовий планеруючий боєприпас УМБП Д-30СН і дані 36 підприємств, які входять до його виробничої кооперації. Дані представлено в розділі "Компоненти зброя" на порталі War&Sanctions.

"УМПБ – це високоточний керований авіаційний боєприпас (керована планеруюча авіаційна бомба) з інтегрованою в корпус бойовою частиною, еквівалентною до авіабомби ФАБ-250. Внутрішні модулі та блоки УМПБ аналогічні до тих, що застосовуються в модулях УМПК, зокрема модуль автопілоту – S.M.A.R.T.", – сказано у повідомленні розвідки.

У ГУР пояснили, що носіями авіабомби Д-30СН можуть бути літаки Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БпЛА С-70 "Охотнік". Дальність застосування – до 100 км (за умови застосування з висоти 12-15 км).

За попередніми даними, УМПБ також можуть запускати із наземних платформ – 300 мм реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" із застосуванням стартового двигуна.

"Для роботи в умовах дії засобів РЕБ навігаційна система УМПБ включає вже знайому за іншими виробами супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) – "Комета-М8", – уточнили в ГУР.

Тут акцентували, що власником патенту та головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння", головний виконавець – підприємство зі складу корпорації АТ "Концерн "Граніт-елєктрон".

В українській розвідці підкреслили, що десятки задіяних у виробництві УМПБ Д-30СН підприємств давно відомі своїми зв’язками з військово-промисловим комплексом держави-агресора росії та вже перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції.

"Проте окремі виробники та постачальники комплектуючих для російської авіабомби досі залишались поза увагою санкційної політики, а відтак – продовжують мати доступ до іноземних компонентів, обладнання та технологій", – заявили в ГУР.

До слова, недавно ГУР показало начинку реактивного дрона росіян, який розганяється до 370 км/год. Також раніше українська розвідка показала понад 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах.

