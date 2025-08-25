Мінцифри анонсувало конкурс технологій для розмінування з грантами до £3 000

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Міністерство цифрової трансформації пропонує стартапам долучитися до конкурсу та залучити до 3 тис. фунтів стерлінгів на розвиток рішення для розмінування. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

" UK Ukraine TechBridge і Sikorsky Innovation Challenge запускають конкурс Innovation for Humanitarian Demining, щоб підтримати українські команди, які створюють інновації для гуманітарного розмінування. Три найкращі команди отримають гранти на розвиток власних технологій – £3 000, £2 000, £1 000 ", – сказано в повідомленні.

У міністерстві додали, що учасники конкурсу отримають:

- співпрацю з провідними експертами й операторами розмінування;

- інвестиції та партнерства з британськими компаніями;

- менторську підтримку;

- шанс упровадити розробку в реальні проєкти.

До участі в Innovation for Humanitarian Demining запрошують стартапи та дослідницькі команди, які мають ідеї або готові розробки у сферах:

1) створення дронів, роботизованих систем і мультисенсорних платформ для дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів;

2) розробки наземних і повітряних автономних платформ для безпечного очищення територій;

3) інтерактивних карт і систем управління розмінуванням у режимі реального часу;

4) а також ті, які мають потенціал гуманітарного розмінування.

Конкурс відбудеться 30 вересня у змішаному форматі в Києві на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зареєструватися можна до 22 вересня за посиланням.

До слова, недавно дансько-українська компанія Dropla Tech залучила €2,4 млн для масштабування технології виявлення вибухонебезпечних предметів за допомогою штучного інтелекту. Фінансування у межах pre-seed раунду надали Данський експортно-інвестиційний фонд, Maj Invest Holding та Final Frontier.