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Гранатометників навчатимуть за допомогою сучасної української тренувальної системи

Гранатометників навчатимуть за допомогою сучасної української тренувальної системи
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
23 липня, 16:07
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Міністерство оборони допустило до експлуатації українську систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

За інформацією Міноборони, ці лазерні тренажери – сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7.

"Пристрій виконано у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет. Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7. Імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем", – йдеться в повідомленні МОУ.

У відомстві додали, що пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.

Нагадаємо, що раніше Міноборони кодифікувало комплект для тренування навичок стрільби. Комплект створений на українському підприємстві та дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.

Україна Оборона Навчання Міноборони
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