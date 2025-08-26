У Німеччині розробили гібрид танка вогневої підтримки та зенітної гармати

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) планує представити нову концепцію танка на оборонній виставці DSEI у Лондоні. Про це пише видання hartpunkt.de.

Новинка називається Condor, вона поєднує можливості танка вогневої підтримки та зенітної гармати в єдиній системі на базі модернізованого шасі Leopard 1. Condor оснащений 1080-сильним двигуном 8V199TE23 від Rolls-Royce з оновленою автоматичною коробкою передач, має нову систему охолодження та гальмівну систему.

За даними видання, новинка розроблена для реагування на загрози, які можуть швидко змінюватись. Для цього в ньому поєднуються сучасні технології озброєння з перевіреними в бойових умовах компонентами.

Машина оснащена нещодавно розробленою безпілотною баштою Turra 30 – SA, виробництва словацького EVPÚ. На ній встановлена 30-мм автоматична гармата, яка веде вогонь програмованими боєприпасами повітряного розриву.

На башту можна встановити різні гармати, включаючи Bushmaster Mk44, також на неї встановлюється кулемет і протитанкові керовані ракети Spike або Konkurs. Башта оснащена вдосконаленою електрооптикою, багатоцільовим радаром та датчиками, призначеними для виявлення стрілецької зброї та снайперського вогню. Зброя може підійматися на кут від мінус 10 до плюс 70 градусів, що дозволяє вражати широкий спектр цілей, як наземних, так і повітряних.

"Завдяки Condor ми змогли розробити потужну та ефективну систему протиповітряної оборони на основі перевіреної в польових умовах та легкодоступної платформи "Leopard 1". Нашою метою було створити легкодоступну систему для необхідного швидкого розширення можливостей протиповітряної оборони. Використання турельного комплексу EVPU також дозволяє використовувати додаткові засоби, що дозволяє Condor надавати вогневу підтримку піхотним військам", – пояснив керуючий директор FFG Йорг Кампер.

У FFG також заявили, що машина оснащена новою цифровою мережею, покращеним розташуванням сидінь та покращеним бронюванням. Вага нового станку становить менш як 40 тонн.

Раніше повідомлялось, що Міноборони Чехії схвалило закупівлю новітніх бойових танків Leopard 2A8. Планується закупити щонайменше 61 і щонайбільше 77 танків у шести варіантах.