Герман Сметанін за результатами конкурсу знову очолив "УкрОборонПром"

Герман Сметанін вдруге очолив "УкрОборонПром". Про це йдеться в повідомленні стратегічного виробника озброєння та військової техніки в Україні.

"За результатами конкурсу на посаду Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", наглядова рада Товариства призначила нового керівника – Германа Сметаніна", – сказано в повідомленні.

В "УкрОборонПромі" зазначили, що загалом на посаду було 14 кандидатів. Їхній відбір та оцінку проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson, яка спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня.

"Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору", – написано в повідомленні АТ.

Герман Сметанін вже очолював "УкрОборонПром" у 2023-му році, але згодом його призначили очільником Мінстратегпрому. До цього він працював у менджменті кількох бронетанкових підприємств.

Про те, що Герман Сметанін знову очолить "УкрОборонПром", стало відомо у липні цього року. Про це в одному з вечірніх звернень повідомив Президент України Володимир Зеленський.