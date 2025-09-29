Українська правда   /   Межа
Генштаб підтвердив ураження ще одного заводу, який виробляє продукцію для ВПК росіян

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
29 вересня, 11:53
0

Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявив про ураження підприємства, яке виготовляє продукцію для військових потреб ворога. Йдеться про Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області.

"В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (місто Карачев Брянської області рф). Дальність польоту – понад 240 кілометрів", – сказано в повідомленні.

За інформацією Генштабу, завод виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.

Продукція підприємства використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

"Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Результати ураження уточнюються", – додали в Генштабі ЗСУ.

Влітку Генштаб також підтвердив ураження об'єкту ВПК у Московській області. Вибухи зафіксовано на території Технопарку "Рєзоніт" у Зубово. До того Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження у Чєбоксарах об'єкту ВПК, де виготовляли антени для "Шахедів".

ОНОВЛЕНО:

За інформацією Командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапи, по російському заводу влучно відпрацював український "Нептун". 

