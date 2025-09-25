Німецька Gabler розробляє надводні дрони, які запускатимуть із субмарин

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Німецька компанія Gabler презентувала два концепти надводних безпілотників для запуску з торпедних апаратів підводних човнів. Про це пише Naval News. Нові моделі отримали назви Ranger та Raider і розробляються у співпраці з технологічним партнером FLANQ.

Обидва апарати мають однакову конструкцію корпусу довжиною 4,5 метра, розраховану на занурення до 300 метрів, оснащені складною щоглою, електричним приводом та кількома відсіками для корисного навантаження.

Ranger призначений для багаторазового використання в операціях розвідки, спостереження та збору інформації. Він обладнаний сенсорною системою, яка забезпечує передачу даних у реальному часі, дозволяючи субмаринам здійснювати запуск і повернення апарата без втрати прихованості.

Raider, навпаки, розроблений для одноразових тактичних місій. Його передній відсік дозволяє розміщувати корисне навантаження, яке визначається користувачем. Це дає змогу нейтралізувати цілі високої цінності без прямого ризику для екіпажу субмарини.

Представники компанії Gabler біля концепту свого новітнього надводного безпілотника naval news

Gabler і FLANQ заявили про прискорення графіка робіт, щоб якнайшвидше досягти готовності технології до практичного використання у військово-морських силах Європи та НАТО. Компанії також співпрацюють із європейськими оборонними постачальниками для забезпечення сумісності безпілотників з існуючими системами ВМС.

Раніше стало відомо, що Німеччина планує до 2035 року підсилити свій морський флот безпілотними кораблями-ракетоносіями.