Виробники дронів Frontline і Quantum Systems уклали стратегічну угоду

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

"Інвестиції в український defence tech та інтеграція в європейську оборонну індустрію – Frontline та Quantum Systems уклали стратегічну угоду", – написав він.

За його урядовця, обидві компанії є учасниками Brave1. А їхнє партнерство передбачає масштабування виробництва в Україні та глибшу інтеграцію в європейську оборонну індустрію.

Михайло Федоров нагадав, що Quantum Systems відома своїми дронами зі вбудованим штучним інтелектом та аналітикою в реальному часі. А от Frontline проєктує та виробляє наземних роботів, безпілотники і турелі, а також розробляє програмне забезпечення.

Серед їхніх розробок:

· дрон-бомбер "Лінза";

· розвідувальний дрон "Зум";

· турель "Буря".

Ці продукти вже кодифіковані за стандартами НАТО та використовуються в 41 підрозділі.

"Українська defense tech екосистема дає міжнародним партнерам можливість працювати у високій динаміці: створювати продукти, тестувати їх безпосередньо на фронті та швидко вносити зміни на основі зворотного зв’язку від військових", – додав Михайло Федоров.

Водночас, за інформацією "Мілітарного", угода стала новим етапом співпраці компаній. Їй передував підписаний у квітні 2025-го Меморандум про стратегічне партнерство.

Згідно з домовленостями, Quantum Systems отримає 10% частку в Frontline з можливістю збільшення її до 25% протягом наступних 12 місяців.

У межах партнерства Frontline вже розпочала інтеграцію європейських компонентів у свої роботизовані системи. Це суттєво підвищує їхню ефективність на лінії бойового зіткнення.

Раніше повідомлялося, що оборонна технологічна компанія "Четвертий Закон" зі штаб-квартирою у Києві оголосила про перший раунд фінансування від групи венчурних фондів та ангельських інвесторів з ЄС, США та Канади.