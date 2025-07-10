Франція поновлює виробництво крилатих ракет SCALP – Лекорню

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Франція після 15-річної паузи поновлює виробництво крилатих ракет SCALP. Про це оголосив міністр оборони країни Себастьян Лекорню у своєму дописі в соцмережі X.

"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших збройних сил буде відновлено в 2025 році, через 15 років після нашого останнього замовлення. На майданчику MBDA UK (британський підрозділ компанії – ред.) в Стівенейджі разом із моїм колегою Джоном Гілі (міністр оборони Великої Британії – ред.), де виробляються деякі з цих ракет", – написав міністр та опублікував кілька фото.

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Майданчик MBDA UK

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню також зауважив, що поставлені Україні ракети SCALP/Storm Shadow продемонстрували свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності та у вирішальних ситуаціях.

"Як спільне підприємство Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини, MBDA є символом провідної оборонної промисловості Європи", – додав міністр оборони Франції.

Зауважимо, що йдеться про англо-французьку малопомітну крилату ракету великої дальності класу "повітря – поверхня". У Франції вона має назву SCALP-EG, у Великої Британії – Storm Shadow. Виробник – європейський оборонний концерн MBDA. При вазі у 1 300 кг вона має боєголовку вагою 450 кг.