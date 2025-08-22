FPV-дрони з DOT-Chain Defence доставляють на фронт менше ніж за тиждень – АОЗ

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Середній термін доставки замовлень з маркеплейсу DOT-Chain Defence становить до двох тижнів. Найшвидша доставка FPV-дронів – 6 днів, бомберів – 12 днів. Про це повідомили в "Агенції оборонних закупівель" у відповідь на найпоширеніші запитання військових.

Терміни доставки – не єдине, що цікавить у роботі маркетплейсу. Ще одне питання стосується вимог до виробників та продукції, яка на ньому з'являється.

"Наразі на маркетплейсі DOT-Chain Defence доступні лише кодифіковані вироби верифікованих виробників", – пояснили в АОЗ у відповідь на це.

Також в агенції прояснили ситуацію щодо доставки замовлених дронів на фронт: за логістику до військових частин відповідають виробники безпілотників.

Крім того, в АОЗ розповіли, хто саме може робити замовлення в системі. Стверджується, що для цього військова частина призначає відповідальну особу. Причому відповідальна особа може бути не одна.

З-поміж іншого в "Агенції оборонних закупівель" відповіли на запитання про те, хто займатиметься документами, необхідними для замовлення на DOT-Chain Defence.

"Більшу частину бюрократичного процесу бере на себе Агенція. Лише додаткові документи, такі як: замовлення, видаткові накладні, акти – підписуватимуть самі військові через систему", – сказано в інформації АОЗ.

Водночас тут зауважили, що з часом на маркетплейсі розширюватиметься асортимент товарів. В агенції нагадали, що під час розвитку пілотної версії на запити військових до DOT-Chain Defence додали бомбери.

Нагадаємо, що за перші два тижні тестової роботи DOT-Chain Defence військові підрозділи на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках отримали першу тисячу FPV-дронів.

Маркетплейс розроблено Державним оператором тилу та використовується АОЗ для оперативного й адресного забезпечення ЗСУ зброєю.