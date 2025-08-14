Українська правда   /   Межа
Межа Оборонка

Флеш: росіяни тестують FPV для скидання протипіхотних мін "Пелюстка"

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
14 серпня, 14:22
0

Ворог почав тестувати FPV-безпілотники як носії протипіхотних мін "Пелюстка". Про це повідомив фахівець у галузі військового зв’язку і комунікаційних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Противник тестує FPV для скидання протипіхотних мін "Пелюстка". Як там наш вихід з конвенції проти піхотних мін? Ще скільки чекати?" – зазначив він.
FPV із контейнером для мін
FPV із контейнером для мін
Сергій "Флеш"

У повідомленні не вказано, де саме використовується такий дрон, однак, судячи з його конструкції, він може нести 16 мін в контейнері. На фото показано кілька дронів із контейнерами. 

Сама міна "Пелюсткаабо "Метелик" є протипіхотною міною радянського виробництва. Вона є майже точною копією американської міни BLU-43/B "Dragontooth". Ця міна є боєприпасом натискної дії і використовується в росії і зараз.

Раніше країна-окупант вже кріпила протитанкові міни на "Шахеди" та "Ланцети". Крім того, американці використали протипіхотну міну, щоб збити безпілотник за допомогою FPV.

Дрони БПЛА Росія Військові технології
