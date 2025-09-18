Fire Point збільшила виробництво "Фламінго" до 50 ракет на місяць – керівництво компанії

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Компанія Fire Point збільшує обсяги виробництва української ракети "Фламінго". Зараз цей показник сягає пів сотні одиниць на місяць. Про це розповіла СТО компанії Ірина Терех в інтерв'ю Liga.net.

" У серпні ми виробляли 30 ракет на місяць, зараз – 50. Не впевнена щодо реалізації плану до жовтня (про збільшення виробництва до 7 ракет на день – ред.), але це точно станеться до кінця року. Це вже серійне виробництво, питання лише у масштабуванні ", – заявила вона.

Нагадаємо, що йдеться про українську ракету з дальністю польоту понад 3000 км. Її перше фото опублікував фотограф Єфрем Лукацький. Згодом міністр оборони України Денис Шмигаль офіційно підтвердив виробництво "Фламінго".

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня повідомив, що за кілька місяців "Фламінго" мають запустити у масове виробництво. За словами глави держави, випробування розробки вже провели. Проте подробиці про ракету він не оприлюднив.

Водночас агентство Associated Press показало репортаж про українську розробку. У ньому говорилося, що до жовтня виробництво "Фламінго" планують збільшити до семи одиниць на день.