Фінляндія надасть новий пакет допомоги Україні та доєднається до PURL

Фінляндія цього тижня надасть новий пакет допомоги Україні та доєднається до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для нашої країни. Про це заявив очільник Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, пише "Укрінформ".

"Цього тижня ми надаємо новий пакет підтримки для України. Ми також вирішили приєднатися до ініціативи PURL, оскільки вважаємо критично важливим, щоб Україна отримала необхідну американську зброю", – сказав Хяккянен .

За його словами, росія зараз швидко витрачає свої ресурси, в результаті дедалі більше залежить від Китаю та інших союзників. Тому країнам Заходу треба збільшувати підтримку України, а також посилювали санкції проти російської економіки. Хяккянен наголосив, що "це єдиний шлях досягнення миру".

Також очільник Міноборони Фінляндії зазначив, що далекобійна зброя є критично важливою для України, бо вона може суттєво вплинути на хід війни, якщо її нададуть. Але в цьому питанні останнє слово за Білим домом, який ухвалює передачу таких збройних систем.

"Ми бачимо, що Росія є дійсно довгостроковою військовою загрозою для Альянсу, і вона постійно випробовує (країни-члени НАТО – ред.), зокрема й Фінляндію… Зараз ми розуміємо, що Росія дійсно нарощує свої військові потужності – як підготовку до другого етапу своєї потенційної агресії. Я маю на увазі, що вони є реальною загрозою для НАТО після завершення війни в Україні… Сильні національні спроможності – це сильне НАТО, і саме так ми можемо зменшити загрозу з боку Росії, разом з Альянсом", – сказав Хяккянен.

