F-16 для України: Норвегія передасть всі обіцяні винищувачі до кінця 2025 року

Норвегія до кінця 2025 року передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16. Про це міністр оборони країни Туре Сандвік заявив в інтерв'ю NRK, повідомляє hromadske.
Він зауважив, що частину літаків вже передали, а решту мають намір відправити до кінця року.
"Передання норвезьких винищувачів F-16 йде за планом, але заради оперативної безпеки України й у межах діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки саме норвезьких літаків було передано", – сказав міністр оборони Норвегії.
Водночас він зауважив, що торік норвезький уряд збільшив підтримку протиповітряної оборони України на 1,3 млрд норвезьких крон (понад 112 млн євро).
Влітку минулого року прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сказав, що Україна отримає від країни шість винищувачів F-16.
Нагадаємо, що в квітні цього року голова Європейського командування Збройних сил США, генерал Крістофер Каволі заявив, що наша країна отримає додаткові F-16.
До слова, 16 травня Повітряні Сили ЗСУ повідомили про втрату зв'язку з літаком F-16, який виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. За інформацією ПС, на борту винищувача виникла нештатна ситуація, пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався.