Естонія показала морський дрон EUROMITE, яким можна керувати з планшета

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці MSPO 2025 в Польщі естонські виробники представили морський дрон EUROMITE. Про це пише "Мілітарний".

Новинку розробили компанія DefSecIntel Solutions спільно з суднобудівником Baltic Workboats. Зазначається, що EUROMITE може виконувати як логістичні, так і ударні завдання.

"Оснащений автономною та адаптивною навігацією на основі штучного інтелекту, морський дрон гарантує надійну роботу в динамічних і складних умовах", — зазначили у компанії.

Новинка оснащена кількома видами зв’язку, зокрема, може використовували радіоканал, мобільні дані або супутниковий зв’язок. Також на борту дрона є системи безпеки на випадок втрати сигналу.

EUROMITE DefSecIntel Solutions

Габарити EUROMITE становлять 8 метрів в довжину, 2,2 метра в ширину, 0,5 метра осадки. Вантажність сягає 500 кг. Паливний бак вміщує 1150 літрів бензину, а запас ходу становить до 540 морських миль (1000 км) без дозаправлення.

Оптимальна швидкість становить 30 вузлів (понад 55 км/год), максимальна — 55 вузлів (понад 101 км/год). За рух відповідають два водомети, які приводяться у дію бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Стверджується, що дроном можна керувати з планшета, а сам EUROMITE легко перевозити на легкому причепі.

Нагадаємо, що також на виставці представили новий морський дрон StormRider, який здатен виконувати розвідувальні та ударні місії, а разом з ним і дрон-камікадзе SK@RP.

Крім того, недавно ізраїльська компанія Skana Robotics презентувала два нові автономні морські дрони: надводний Bull Shark та підводний Stingray.