Українська Dwarf Engineering презентувала універсальний модуль автонаведення на FPV-дрони

Українська Dwarf Engineering презентувала модуль автономного управління для безпілотників, який містить алгоритми для швидкої інтеграції в різні моделі FPV-дронів. Про це представники компанії розповіли журналісту "Оборонки" на IRON DEMO 2025.

Модуль автономного управління – це компонент, який дозволяє безпілотнику працювати в умовах дії ворожого РЕБу, самотужки орієнтуватися на місцевості, утримувати об’єкт у прицілі та уражати його навіть у випадку втрати звʼязку.

У модулі компанії заявлено три режими польоту. Перший – режим круїзу, коли пілот виставляє точку, у яку має летіти дрон. Він зберігає швидкість та напрям руху, орієнтуючись лише по картинці, що робить його невразливим до РЕБ.

Другий режим – прицілювання, який дозволяє пілоту вибрати ціль на екрані.

"Більшість систем автопілоту фокусують приціл по центру екрану, і пілоту потрібно довертати сам дрон на ціль, тобто змінювати кут його нахилу. Ми ж розділили цей режим і поки дрон летить в режимі круїзу, пілот може рухати приціл по екрану, куди йому буде потрібно. І йому не треба перейматись за те, що він втратить керування і дрон впаде", – розповів "Оборонці" співзасновник та виконавчий директор DWARF Engineering Владислав Піотровський.

Управління FPV-дроном з модулем автономного керування Dwarf Engineering

Третій режим роботи – безпосереднє донаведення на вибрану ціль. Дрон переходить в режим атаки, під час якого пілот може коригувати ціль на екрані і безпілотник донаводитиметься на неї. Крім того, передбачена функція скасування атаки, після якої дрон в останній момент припиняє захід на ціль.

"Ми вже на майже фінальному етапі інтеграції системи навігації, щоб дрон міг летіти по супутниковим знімкам. Це дозволить пілоту будувати складніші маршрути, а не лише польоти по прямій. У нас є ще один дрон, який ми зробили з партнерами. Він має лазерне наведення. У режимі донаведення дрон може цілитись на відстань 400-800 метрів максимум. А лазерне наведення дозволяє прицілюватись з трьох кілометрів. Це дозволить ігнорувати роботу ворожих систем РЕБ", – говорить Піотровський.

FPV-дрон з лазерним наведенням Dwarf Engineering

Сам модуль складається з одноплатного комп'ютера європейського виробництва та камери. Операційна система розроблена на базі Linux з виконанням вимог безпеки. Піотровський розповів, що у випадку втрати дрона на ворожій території, одразу після втрати живлення всі дані з комп’ютера автоматично стираються.

Інтеграція і калібрування подібних модулів на кожну нову модель FPV-дрону може займати багато часу, оскільки кожен дрон має різні компоненти, програмні рішення та габарити. Складність інтеграції модулів автонаведення в кожен конкретний дрон є однією з проблем, яка заважає зробити технологію масовою на фронті.

За словами розробника, модуль Dwarf Engineering містить алгоритм для аналізу "поведінки" дрону із різними компонентами, що значно скорочує час його інтеграції на нові або кастомні моделі FPV.

FPV-дрон з модулем автономного керування Dwarf Engineering

Компанія вже постачає свої модулі чотирьом українським виробникам FPV-дронів. Нинішні обсяги замовлення дозволяють виготовляти 5 тисяч виробів щомісяця. Проте у компанії заявили, що за потреби можуть довести виробництво до 20 тисяч модулів на місяць.